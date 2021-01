L'acceptanza per sa laschar vaccinar crescha

L'october avevan be 16% dals dumandads inditgà ch'els sa laschian vaccinar immediat. Tar la nova retschertga han gia 41% da las persunas dumandadas respundì ch'ellas veglian sa laschar vaccinar immediat. Ils tests positivs dal vaccin e l'entschatta dal vaccinar han procurà per questa midada. Percunter è la cumpart, che ha inditgà da betg sa laschar vaccinar, sa sbassada be levet, numnadamain da 28% sin 24%. Era sa sbassada è la cumpart da las persunas che vulan anc spetgar cun ina vaccinaziun ord tema dals effects secundars.

Legenda: RTR grafica.

En general èn ils umens in zic pli pronts da laschar far ina vaccinaziun che las dunnas. Persunas ch'èn scepticas envers il vaccin datti dentant dad omaduas schlattainas tuttina bleras. Cunzunt tar la populaziun pli veglia ch'è pli periclitada da s'infectar cun il virus è la prontadad da laschar vaccinar pli gronda. La populaziun en la Svizra taliana è pli averta envers il vaccin, la populaziun da la Svizra tudestga è pli sceptica.

Legenda: RTR grafica.

La sceptica envers il vaccin è ferm colliada cun l'orientaziun politica. Cunzunt tar ils aderents da la PPS croda quai en egl. Bun la mesadad dad els na less betg sa laschar vaccinar. Be 21% dad els less survegnir ina vaccinaziun immediat. La pli gronda prontadad da sa laschar vaccinar sa mussa en las retschas da la PS e da la PVL.

Il pli ferm motiv, pertge che la populaziun na vul betg sa laschar vaccinar è la tema dals effects secundars. 60% da las persunas ch'èn scepticas inditgeschan quai sco motiv principal. Er la tenuta da laschar vaccinar emprim las persunas che han pli da basegns è ferm derasada.