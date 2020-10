Per la prevenziun en la vegliadetgna fa l’associaziun da patrunas e patruns da la svizra franzosa, Centre Patronal, in atgna proposta. Els vulan tranter midar il sistem da la vegliadetgna fixa per la pensiun. Entant che oz han ins il dretg d'ina AVS cumplaina cun 64 ni 65 duai, duai betg pli la vegliadetgna esser il punct da mesira, ma numnadamain ils onns ch'ins ha lavurà respectiv contribuì en l'AVS.

Uschia pudessan quels che pajan en pli baud ir en pensiun pli baud e sutsura. Era duai esser pussaivel da dumbrar ils onns enfin 21 co onns da lavur sch'ins gudogna passa 34'000 francs l'onn. Dentant per sanar l'AVS na basta quai betg. Els prevesan era dad auzar la taglia sin plivalur ed cun auzar ils procents da paja. Tenor ina retschertga da l’institut sotomo beneventassan 61 % da las dumandadas ed ils dumandads in tal model.