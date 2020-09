Ina taxa sin bigliets da sgular, ina taxa sin benzin ed ieli ed in fond per il clima: quellas ed autras mesiras duain gidar da reducir las emissiuns da CO2. Ellas fan tuttas part da la revisiun da la lescha da CO2 che va il venderdi en la votaziun finala.

Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns approvà la mesemna cun 30 tar 4 vuschs la proposta da la conferenza d'intermediaziun. Sulettamain la PPS ha vuschà cunter la proposta. La Svizra sto reducir sias emissiuns da CO2 enfin il 2030 per la mesadad. Quai en cumparegliaziun cun il 1990. La lescha vala sco in emprim pass.

Ina lunga istorgia

Il mars 2018 ha gì lieu l'emprima debatta, ed ussa suenter in lung vi e nà tranter Cussegl naziunal e Cussegl dals chantuns sto be pli ina chombra approvar la proposta. Ins po dir, finalmain è ina nova lescha da CO2 sin maisa.

Tge munta quai?

En mintga cas, sgular vegn pli char. Sper il bigliet ston ins anc pajar ina taxa da CO2, quella è tut tenor distanza e classa tranter minimal 30 francs e maximal 120 francs. Ina part da quellas entradas van en in fond per il clima. Quest fond duai gidar da cuntanscher la mira da la cunvegna da Paris, numnadamain da limitar l'augment da la temperatura mundiala sin maximal 1,5 grads. Vul dir, che quest fond vegn duvrà per exempel per investir en il svilup da novas tecnologias che gida da reducir il CO2. Ma ella cuntegna era novas reglas per producents ed importaders da benzin e diesel. I pertutga dentant era persunas che han pignas dad ieli. Cura ch'els vulan remplazzar ina tala pigna pon els be far quai sche l'isolaziun da la chasa è fitg buna.

Ord l'archiv

CO2 è atgnamain in gas natiral, però ils ultims decennis ha il carstgaun er producì sez massa CO2 e quai ha l'effect ch'i vegn adina pli chaud sin il mund.