Per 61'452 persunas en Svizra dependentas da gieus online e casinos hai gì num la fin dal 2019: Rien ne va plus. Ellas èn vegnidas sclausas dal manaschi da gieu. Quai mussa la statistica da la cumissiun federala da bancas da gieu. Il dumber da scumonds da giugar è s'augmentà l'onn passà per 4278 persunas cumpareglià cun il 2018. L'augment è pli ferm ch'ils onns passads. In motiv per l'augment da scumonds da giugar saja er l'avertura da 4 casinos online en la segunda mesadad dal 2019.

Scumond da giugar Textbox aufklappen Textbox zuklappen In casino proclamescha in scumond da giugar sch'ella sa u sch'ella sto supponer ch'ina persuna è plain debits u na po betg pli pajar. Quai vala era sche la persuna ristga ina messa che na stat betg en relaziun cun sia paja u sia facultad.

