La Svizra sco stadi ospitant d’organisaziuns internaziunalas duai vegnir rinforzada. Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns approvà ina summa da bunamain 112 milliuns francs per realisar las mesiras necessarias. Quai per ils onns 2020 enfin 2023.

La strategia da fin qua duaja vegnir cuntinuada. Cunzunt la citad da Genevra sco center da la diplomazia multilaterala duaja vegnir rinforzada, ha ditg il minister da l’exteriur Ignazio Cassis. Ils ultims onns sajan ulteriuras organisaziuns internaziunalas vegnidas vitiers ed il dumber da collavuraturs saja creschì.

Critica da la sanestra

Genevra ospitescha gia 37 organisaziuns internaziunalas, 177 sedias da stadis commembers da l'ONU e passa 380 organisaziuns nunguvernamentalas, cun passa 30'000 collavuraturs. Malgrà la muntada nundispitaivla da l'impurtanza da Genevra hai dà vuschs criticas en il Cussegl naziunal.

La sanestra ha per exempel mess en dumonda il sustegn per la nova fundaziun «Geneva Science and Diplomacy Anticipator». La dumonda da stritgar ils 3 milliuns francs sustegn, ha dentant fatg naufragi. Er ulteriuras dumondas da la sanestra per dapli sustegn per ina meglra communicaziun davart il Genevra internaziunal sco era sustegn per NGOs èn stadas senza schanzas.

Critica da la dretga

Il medem vala dentant er per dumondas da scursanir contribuziuns da la dretga. Cusseglier naziunal Peter Keller (PPS/NW) ha crititgà il sustegn da la Confederaziun per il stadi insular Fidschi a Genevra. Er Mike Egger (PPS/SG) ha fatg naufragi cun ina proposta da stritgar il sustegn da la Confederaziun per il Thinktank Foraus da Turitg.

