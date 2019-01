Roger Köppel candidescha per il Cussegl dals chantuns.

Roger Köppel ha fatg a savair durant ina conferenza da medias persunala ch'el vul candidar per las elecziuns dal Cussegl dals chantuns l'atun 2019. La represchentanza dal chantun Turitg en il Cussegl dals chantuns è tenor Köppel grotesca.

Jau vi disturbar il cartel dals simpatisants per ina colliaziun a l'UE.

Il cusseglier dals chantuns da la PS, Daniel Jositsch e sia partida sajan per entrar en l'Uniun europeica ed il cusseglier dals chantuns da la PLD Ruedi Noser saja er in simpatisant da l'Uniun europeica. Köppel savura tar la politica svizra in «plan secret d'adherir a l'Uniun europeica cun faussas raschuns.» Quai veglia el impedir. Il chantun Turitg haja qua ina rolla da precursatur dapi che Christoph Blocher haja cumenzà a sa dustar cunter la politica d'Europa.

La partida ha Roger Köppel infurmà curt avant sia conferenza da medias persunala. Davart sia candidatura stoppian ils gremis da la PPS turitgaisa anc decider.

RR novitads 12:00