Per la proxima perioda d'uffizi restan trais departaments en ils medems mauns:

Departament federal dals affars exteriurs (DFAE) Schef resta Ignazio Cassis (PLD/TI).

Departament federal da l'intern (DFI) Schef resta Alain Berset (PS/FR).

Schef resta Alain Berset (PS/FR). Departament federal da finanzas (DFF) Schef resta Ueli Maurer (PPS/ZH).

Novas sfidas per Parmelin e Sommaruga

Midaments datti tar quatter departaments. La repartiziun mussa ch'ils actuals han savì metter tras lur giavischs e surpigliar ils departaments ch'els giavischavan.

Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga (DEFR) NOV schef è Guy Parmelin (PPS/VD) – el surpiglia da Johann Schneider-Ammann (PLD/BE).

Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC) NOVA scheffa vegn Simonetta Sommaruga (PS/BE). Ella surpiglia da Doris Leuthard (PCD/AG).

Per la PS ha Simonetta Sommaruga savì surpigliar il departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun – in success per sia partida.

Las novas: Keller-Sutter survegn la giustia, Amherd il militar

Quai vul dir che las duas cusseglieras federalas novas han survegnì quels departaments ch'èn vegnids libers:

Departament federal da giustia e polizia (DFGP) NOVA scheffa vegn Karin Keller-Sutter (PLD/SG). Ella surpiglia da Simonetta Sommaruga (PS/BE).

Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS) NOVA scheffa vegn Viola Amherd (PCD/VS). Ella surpiglia da Guy Parmelin (PPS/VD).

La PCD na tutga betg tar las victuras da la roschada. Viola Amherd è bain l'emprima dunna insumma che maina il militar svizzer, ses departament da giavisch n'era quai dentant betg propi.

Emprimas grondas discussiuns en il Cussegl federal nov

Il Cussegl federal vuleva gia communitgar il venderdi passà, tgi che duai manar en avegnir tgenin departament. Surprendentamain n'eran ils magistrats e las magistratas betg vegnidas da sa metter d'accord. Perquai èn las decisiuns e la communicaziun sa retardadas enfin oz glindesdi.

Suenter las demissiuns da Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann èn ils departaments da traffic, energia e communicaziun sco er il departament d'economia, furmaziun e perscrutaziun stads vacants.

