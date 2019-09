A Turitg duai dar agid per Rumantschas e Rumantschs: Il co-president da la Partida socialdemocratica da la citad da Turitg, Marco Denoth, pretenda en in postulat al Cussegl da la citad da crear in post central che duai rimnar tuttas purschidas rumantschas a Turitg e dar vinavant questas a Turitgaisas e Turitgais. Quai scriva il Tages-Anzeiger.

Denoth ch'è sez creschì si en Grischun argumentescha, che la lingua rumantscha saja periclitada, sche adina dapli Rumantschs giajan a viver en la Bassa. I dettia bain diversas instituziuns che promovian il rumantsch a Turitg sco ina canorta rumantscha ubain uniuns che organiseschan occurenzas rumantschas. Quellas purschidas sajan dentant memia pauc enconuschentas, è persvas Denoth.

A Turitg vivan radund 10'000 Grischunas e Grischuns e da quels radund 1'500 da lingua rumantscha.

