Rumantsch, taglian e tudestg – trais linguas che vivan ensemen en Grischun pli u main senza gronds conflicts. En auters lieus ston las minoritads dentant cumbatter per lur dretgs. Tranter auter cun inspiraziun dal model rumantsch s'engascha la fundaziun Convivenza per autras minoritads.

I na dettia betg in conflict sin quest mund che n'haja betg da far cun minoritads e maioritads che na vegnan betg perina, declera il president da la fundaziun Convivenza Raoul Blindenbacher.

Dretgs che auters han betg

Minoritads cumbattan sin tut il mund per lur dretgs – dretgs che nus Rumantschs avain. Cun quai è il model rumantsch in exempel d'inspiraziun per la lavur da la Convivenza, cuntinuescha Blindenbacher che ha dacurt surprendì il presidi da la fundaziun. I saja inspiraziun cun chaussas che funcziunan, dentant er per chaussas che n'han betg funcziunà.

Nus na vulain betg exportar il «model rumantsch», dentant chattar inspiraziun en quel.

Ins stoppia però adina esser conscient, ch'ina soluziun che funcziuna en in lieu na stoppia betg esser la gista soluziun en in auter lieu. I sajan blers facturs che vegnan ensemen: da la geografia enfin la cultura.

Betg sfurzar

La fundaziun vul porscher ina plattafurma da dialog. Sur ils onns han ins ramassà bler savida ch'ins vul dar vinavant. Uschè organisescha la fundaziun Convivenza per exempel inscunters cun represchentants d'autras regenzas per mussar e dar inputs per schliar problems, di il vicepresident Romedi Arquint.

Giugar da magister è la faussa soluziun. Nus vulain mussar tge che fiss pussaivel.

Ins possia partir la savida, i saja però fauss da pensar ch'ins po sfurzar ad auters in sistem. Quai na saja mai la gista via per far in pass envers la convivenza da minoritads e maioritads.

Nua ch'els vegnan dumandads gidan els gugent agiunscha Arquint. Uschè collavureschan els per exempel era cun la confederaziun ni cun l'organisaziun da cooperaziun e svilup economic en Europa (OECD).

RR actualitad 08:00