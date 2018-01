Rumir naiv per autos e trens

Cura ch'i dat naiv entaupan ins en l'Engiadina farguns, en Surselva Cirecs ed en Surmeir sfolas. Oz entaupan ins er noss reporters en ils vehichels per rumir naiv.

Nums datti blers, en l'Engiadina discurran ins da farguns, en la Surselva da criecrs ed en Surmeir da Sfolas. La finamira è den tant dapertut la medema: rumir las vias da naiv e far segiras ellas per il traffic.

Rumir naiv en Val Medel

Per Martin Maissen da Mustér, ch'è manischunz d'in vehichel per rumir naiv ha il di cumenzà baud. In quart passà las tschintg è el gia charrà sin las vias da Tujetsch. Er noss reporter Gion Hosang ha stuì lavar baud. El ha accumpagnà las lavurs da rumir naiv en Val Medel ed ha rapportà live or dal criec. Per el è betg mo in siemi d'uffant ì en vigur, el ha survegnì ina invista en il mintgadi d'in manischunz da vehichels da rumir naiv ed ha survegnì cussegls sco che automobilist avessan da sa cumportar sch'i entaupan in criec.

Rumir naiv per ils tren

Noss reporter Georg Luzzi è oz sesì en in vehichel pli pauc tipic per rumir naiv: ina locomotiva cun in taglianaiv che charrescha sin il Bernina. Il vehichel duai rumir la naiv sin la lingia che maina da l'Engiadina a Poschiavo.

La finamira è da vegnir enfin las set a Alp Grüm per ch'il emprim tren possia charrar. Oz n'hai betg gì tanta naiv ed els han pudì cuntanscher questa finamira. Per noss reporter èsi stà in eveniment spezial. La vista n'è betg buna ed ins sto charrar «tenor sentiment». Ina situaziun da la quala ch'ins pudess avair respect. Grazia a l'experientscha dals manischunz ston ins però betg temair ed er noss reporter è vegnir salv al lieu.

RR actualitad 07:00