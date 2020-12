Sco il manader da la secziun superaziun da crisas dal BAG, Patrick Mathys, ha ditg, datti actualmain 5 infecziuns confermadas cun la nova varianta dal coronavirus ch'è vegnì chattà en la Gronda Britannia. I saja dentant dad ir or da quai, ch'ils cas confermads na sajan betg las unicas infecziuns cun la nova varianta en Svizra. I na saja betg pussaivel dad evitar che quella varianta sa derasia en Svizra.

Ackermann: «Nus duvrain ina reserva da segirezza»

I cunvegnia uss dad investir bler per che las cifras da novas infecziuns, ospitalisaziuns ed er mortoris crodian, ha accentuà il president da la task force naziunala da Covid-19, Martin Ackermann. I valia uss da vegnir ord la zona da ristga ed uschia obtegnair ina reserva da segirezza.

La nova varianta dal coronavirus saja bler pli contagiusa e gia ferm derasada en la Gronda Britannia. Il dumber d'ospitalisaziuns a Londra saja uschia sa dublegiada en be ina emna. «Dapli ospitalisaziuns muntan adina er dapli persunas sin la staziun intensiva ed uschia er dapli mortoris,» ha ditg Ackermann.

Evitar novas infecziuns

Il mument van ins tenor Martin Ackermann or da quai che la nova varianta dal virus è per 50% pli contagiusa. Ord quest motiv tira el la conclusiun ch'i saja uss exnum dad evitar novas infecziuns. Per che las infecziuns possian vegnir smesadas mintga emna, dovria uss las dretgas mesiras. Uschia ha Ackermann anc ina giada pledà per dapli homeoffice ed er per in cumenzament da las scolas pir a partir dals 11 da schaner. Cun quella mesira duai vegnir evità ch'infecziuns durant ils dis da festa vegnan purtadas en scola.

Auta rata da mortoris en Svizra

­­­­­­­­­­­­­­Las cifras da novas infecziuns sajan anc adina memia autas ed er il svilup na saja anc betg positiv, ha ditg Mathys. Er per Ackermann èn las cifras d'infecziun anc adina bler memia autas. En Svizra morian mintga di en media 80 persunas en connex cun Covid-19. La Svizra saja en quest reguard en cumparegliaziun internaziunala sin il trist settavel plaz.

Er il mardi passa 4'000 novas infecziuns

L'Uffizi federal da sanadad BAG ha annunzià il mardi 4'197 infecziuns novas cun il coronavirus per la Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein. 131 persunas èn mortas en connex cun covid-19 e 220 ston da nov vegnir tgiradas en l'ospital.

En il Grischun han ins registrà 92 novas infecziuns ed in mortori. En ospital sa chattan 46 persunas, 3 dapli ch'il di avant. 7 èn sin la staziun intensiva e 5 survegnan agid da respirar.

