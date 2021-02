Patrick Mathys: «Vinavant far attenziun»

Tenor il manader da la secziun superaziun da crisas dal BAG, Patrick Mathys, saja la Svizra sin la dretga via. Per il mument giajan las cifras d'infecziuns enavos. La reducziun na saja betg uschè evidenta, ma segir giaja tut en la dretga direcziun. Era tar l'occupaziun dals letgs en ils ospitals saja la situaziun sa megliurada. El avertescha dentant vinavant da las variantas dal virus che sajan er arrivads en Svizra. Era sch'ins saja in zichel optimistics duajan ins vinavant betg sutvaletar quellas variantas dal virus. Patrick Mathys avertescha anc ina giada da desister da viadis ch'èn betg necessaris.

Vaccinar sin buna via

Tenor la manadra da la controlla d'infecziun dal BAG, Virginie Masserey, sajan ins sin buna via cun ils vaccins en Svizra. En cumparegliaziun cun auters pajais saja la Svizra sur la media, dentant davos la Gronda Britannia ed il Danemarc. Per il mument hajan anc adina las persunas en las gruppas da ristg e persunas sur 75 onns prioritad. Il davos temp haja la Svizra survegnì in zic pli pauc vaccins che spetgà. Il dumber da vaccins duai dentant vegnir dapli ils proxims mais.

Cifras actuals dad oz mardi

Aifer las ultimas 24 uras hai dà en Svizra 1'075 novas infecziuns da corona. Tenor SRF DATA è la media da 7 dis uschia tar 1'119, 22% pli bass ch'avant in'emna. Vitiers annunzia l'Uffizi federal da sanadad 35 novs mortoris en consequenza da Covid-19.

Il Grischun annunzia actualmain 18 novas infecziuns e nagins novs mortoris. Ils ultims 7 dis han ins dà passa 127'000 vaccinaziuns cunter Covid-19. Quai èn en media passa 18'000 a di. La cadenza da virolar è uschia per bunamain 30% pli auta ch'in emna avant.