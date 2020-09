L'Uniun sindicala svizra pretenta per la runda da pajas 2020/2021 augments da paja da fin a 100 francs al mais u 2% en quellas branschas e manaschis, nua che quai saja pussaivel. En vista al svilup manglus da las pajas ils ultims onns saja quai en la situaziun actuala urgentamain necessari.

L'argument global da la crisa n'è betg giustifitgà

Gia dapi la crisa da finanzas sa dostian ils patruns da lavur cunter augments da paja, crititgescha l'Uniun sindicala en ina communicaziun. Sco gia mussà quella giada, saja la situaziun reala da l'economia meglra. L'argument global da crisa na saja betg giustifitgà. Gist en las branschas cun bun svilup, dovria uss meglieraziuns substanzialas. Ed uscheditg che tschertas interpresas indigenas pajain a lur acziunaris dividendas en valurs da milliardas saja er legitim da discutar davart meglras pajas, argumentescha l'Uniun sindicala.

Rinforzar la forza da cumpra

Las pretensiuns da paja n'hajan betg be da far cun gistadad sociala u cun la renconuschientscha da la lavur prestada en la crisa actuala. Cun in augment da las pajas possian las interpresas uss er promover la capacitad da cumpra da la populaziun ed uschia er l'economia, è l'Uniun sindicala persvasa.