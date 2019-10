Cun ina saira grischuna a Berna vul Geli Spescha tutgar il puls tar Grischunas e Grischuns a Berna. El vul vesair sch'i dettia insumma anc interess per l'Uniun grischuna a Berna da la quala ch'el è commember da suprastanza. El sa legria sin la saira, dentant saja era qua ina intschertezza. Cunquai ch'ins na sto betg s'annunziar per prender part a la saira na sa Geli Spescha betg quanta glieud ch'i è da spetgar. El spera dentant ferm ch'ins possia occupar las 180 sutgas che èn prontas per il teater «Sar Widerstand e sia maschina da fortuna» d'Annina Sedlacek e Nikolas Stocker. Dentant na porscha la saira betg mo in teater umoristic, il chantautur Pascal Gamboni chanta e suna durant la saira.

Interess svanescha

Il proxim onn festivescha l'Uniun grischuna a Berna ses 150avel onn. E cun il 150avel vegnia era ina u l'autra menda. Per il mument ha l'uniun da cumbatter cun commembras e commembers che mancan. Fertant ch'ins aveva ils megliers onns enfin 800 èn quai oz mo anc 260 commembers. La gronda part però sur 70 onns. Cunzunt la giuventetgna manca, di Geli Spescha. La saira grischuna duai carmalar oravant tut giuvens per guardar sco ch'ina tala uniun pudess avair in futur era cun glieud giuvna.

La saira grischuna è organisada da l'Uniun grischuna a Berna e l'Uniun da las Rumantschas ed ils Rumantschs en la Bassa. La saira cumenza a las 19:00 en il restaurant Mappamondo a Berna.

l'uniun grischuna a Berna BVB , il link avra en ina nova fanestra

RR actualitad 12:00