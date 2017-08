San Murezzan betg pli top

La regiun Malögia perda la testa en la rangaziun da las pli charas abitaziuns. Uss maina da nov Turitg cun passa 12'000 francs per meter quadrat.

En la rangaziun da la ETH e da Comparis nua che las abitaziuns èn las pli charas en Svizra perda la regiun Malögia ses timun a la citad da Turitg. Uschia custa in meter quadrat per ina abitaziun da proprietad en la citad da Turitg 12’250 francs. En il district Malögia custa in meter quadrat d’ina abitaziun da proprietad 11’500 francs. Sin plazza trais suonda alura Lavaux-Oron al lai da Léman cun 11’250 francs il meter quadrat.

Ils pretschs per sulom a Lucerna èn creschids il pli fitg

En la citad da Lucerna èn ils pretschs per abitaziuns s'augmentads il pli ferm ils ultims 10 onns. In meter quadrat custa a Lucerna actualmain 8'500 francs, 82% dapli ch'il 2007. Suenter la citad da Lucerna suonda la vischnanca da Horgen (ZH) nua ch’ils pretschs per il spazi d’abitar è creschì ils ultims 10 onns per 80%. Ils ultims onns era Horgen adina a la testa. Da nov en ils top 10 è Sursee (LU), Uster (ZH), Hochdorf (LU), Lenzburg (AG) e March (SZ). Sulet en quatter districts da la Svizra èn ils pretsch per sulom ils ultims 10 onns creschids sut 30%. Quai èn Laupen (BE) cun 23%, Hérens (VS) cun 25%, Burgdorf (BE) 28% e Kulm (AG) per 29%.

