La malsogna dal pulmun Covid-19 è mo per 0,6% da la populaziun la malsogna ch’els teman il pli fitg. Quai demussa in studi dal post da perscrutaziun Sotomo, fatg per incumbensa da l’assicuranza da malsauns CSS. Sisum la glista da fastidis èn per ils Svizzers e las Svizras cancer cun 36%. Lura suonda demenza cun 17% e malsognas da la circulaziun cun 6%.

La retschertga principala è vegnida fatga l'entschatta zercladur, pia curt suenter il punct culminant da la pandemia. In’emprima fasa da retschertga hai dà l’entschatta mars. En tut han ins dumandà var 4'200 persunas.

Tessinais van pli spert tar il medi

En la Svizra tudestga ha radund la mesadad dals dumandads ditg, ch’els observian tar sintoms nunenconuschents sche quels svaneschian da sez. En la Svizra franzosa fan quai tenor il studi, sulet 37% da las persunas. Ed en la Svizra da lieunga taliana era quai sulet in quart.