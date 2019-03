Tut en tut ha il survegliader da pretschs tractà il 2018 bunamain 2000 reclamaziuns da la populaziun, quai èn 29 pertschient dapli ch'igl onn avon.

Cunzunt il svilup dals pretschs en il sectur da sanadad chaschuna gronds quitads. Il survegliader da pretschs ha tranter auter publitgà in rapport, che duess esser la basa per in nov sistem da referenza per pretschs da medicaments. Er ils custs dad abitar en chasas da tgira èn vegnids controllads. Areguard quests custs spetga il survegliader ch'ils chantuns reguleschian quellas taxas pli gist.

Medemamain fatschenta il traffic public fitg la populaziun. Il survegliader da pretschs ha negozià cun las Viafiers federalas. Tar quels discurs èn ils participants sa cunvegnids sin in pachet da mesiras cun rabats e reducziuns da pretschs en valita da 80 milliuns francs.

