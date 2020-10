Concern da construcziun Marti SA pretenda per la sanaziun dal tunnel sisum il pass da nov 157 milliuns francs.

L'incumbensa per sanar il tunnel ha il concern survegnì il 2018 per 89 milliuns francs.

In rapport intern da la BLS mussa che la BLS ha fatg sbagls tar la publicaziun.

Politichers da traffic da sanester fin dretg reageschan grittentads sin l'augment dals custs.

Tar la sanaziun dal tunnel dal Lötschberg èn ils custs explodids: Quai mussa in scrit intern da l'administraziun da la BLS dals 5 d'october 2020 che la «Rundschau» da SRF ha. En quel stettia ch'il concern Marti SA pretenda total 157 milliuns francs per sanar il tunnel sisum il pass.

La Marti SA ha survegnì il 2018 l'incumbensa per as lavurs, quai per 89 milliuns francs e fa uss valair custs supplementars massivs. Total 68 milliuns dapli ch'avant dus onns duai la sanaziun custar.

Politichers pretendan transparenza

«La patruna da construcziun BLS sto uss dar pled e fatg a la cumissiun da traffic, co i ha pudì vegnir uschè lunsch», pretenda cusseglier naziunal Aebischer (PS/BE).

Gia avant in mais ha il project chaschunà lingias grassas negativas. Sco retschertgas han mussà, han ins dismess tonnas da material cun metal grev e substanzas toxicas or dal tunnel en la chava da crappa a Mitholz, a moda illegala. La chava da crappa giascha sur il Blausee. La Blausee SA fa responsabel la deponia per ina muria da peschs misteriusa. La politicra Aline Trede (Verds/BE) suspecta uss ch'i saja vegnì spargnà cun dismetter a disfavur da l'ambient.

BLS vul in deal cun Marti SA

Tenor ils documents che la «Rundschau» posseda, fa la Marti SA responsabel pli autas quantitads da betun e material da stgavament per ils custs supplementars. La BLS ha confermà la pretensiun: «Quai è ina dumonda maximala da l'interpresa», uschia Daniel Wyder, manader da l'infrastructura tar la BLS. «Nus essan vidlonder da contrahar questa dumonda.» La BLS vegnia a far tut per sbassar quests custs supplementars, per ch'il pajataglia stoppia pajar pli pauc, uschia Wyder.

Grevas renfatschas en expertisa interna

La «Rundschau» ha er in rapport da revisiun intern da la BLS avant maun. En quel vegn la publicaziun dal project crititgada fermamain. Igl haja dà stretgas tar las resursas sco er controllas manglusas e la publicaziun saja vegnida cun retard e betg cumpletta. Tar quai di Wyder da la BLS: «Nus avain sez incumbensà quest rapport. Nus vulain chapir tge ch'è capità precis.»

La Marti SA n'ha betg vulì s'exprimer envers la «Rundschau». «Nus na prendain betg posiziun tar in proceder current», uschia ina pledadra dal concern da construcziun.