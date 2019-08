Novs medicaments fitg chars èn ina da las raschuns daco ch’ils custs da sanadad explodeschan en Svizra. Perquai avertescha Heinz Brand, il president da Santésuisse en la «Samstagsrundschau» da SRF, ch’ils custs pudessan crescher per radund 10 milliardas francs per onn. Sco exempel numna Brand in medicament cunter leuchemia che custa 370millli francs.

Pajar mo per resultats

Ina idea fiss tenor Brand d'introducir in uschenumnà «Pay per Performance» mecanissem. La cassa da malsauns pajass be sch’il medicament avess l’effect giavischà. Ils discurs cun la branscha farmaceutica sajan dirs, ma constructivs – uschia Brand.

RR novitads 17:00

