La mesadad da la populaziun svizra giavischa ina vaccinaziun voluntaria cunter corona en cass ch'in vaccin effizient vegn sin fiera. Pajar quella duess l'assicuranza fundamentala. Quai resorta d'ina enquista represchentativa da comparis.ch.

49,2% da las persunas dumandadas pretendanche l'assicuranza fundamentala surpiglia ils custs per tuts e betg mo persuna da las gruppas da ristg sco tar la vaccinaziun da grippa. In tschintgavel dals dumandads sut 56 onns vul in sforz da vaccinaziun. Spezialmain auta è questa pretensiun en la Svizra franzosa.

Giavischà multas

Ina clera maioritad giavischa plinavant chastis per persunas che na sa tegnan betg vid l'obligaziun da quarantina, da purtar mascras e che fan indicaziuns falladas en restaurants e clubs. Dus terzs dals dumandads na giavischan pero betg ch'i dat multas per betg tegnair en las distanzas.

Betg perina èn las persunas dumandadas pertutgant serrar ils cunfins sch'in pajais vischin da la Svizra vegn sin la glista da pajais da ristg.