Differenzas datti dentant aifer las branschas. Tar l'industria da construcziun e la construcziun da maschinas è s'augmentada fitg ferm la cuntentientscha. Pli pauc cuntents èn ils Svizzers e las Svizras en il sectur da bancas ed assicuranzas. Cunquai che la cuntentientscha è en general auta quintan be radund in quart dals dumandads da vulair midar plazza aifer in onn.

Preparà mal per l'avegnir

Tenor l'enquista è sulet la mesadad dals dumandads da l'opiniun ch'els sajan preparads bain per il mund da lavur futur. Il medem mument è er quasi la mesadad da l'avis che las plazzas da lavur da l'avegnir sajan pli attractivas.

Tranter las generaziuns ed er tranter las schlattainas datti in cler foss. Umens giuvens cun in studi da scola auta terminà e che vivan en ina citad èn fitg optimistics pertutgant lur futur. Els èn persvas ch'ils umans na pon betg vegnir remplazzads cun maschinas. Persunas pli veglias èn pli scepticas en questa dumonda ed er dunnas ord regiuns ruralas èn pli pertschartas dal ristg che da las schanzas.

Dumandà ha l'interpresa da cussegliaziun radund 1'500 persunas. L'enquista è perquai da duvrar cun resalva.

RR novitads 11:00