«Saturday Night Fever»: Premiera per giuvna Rumantscha

Mesemna saira ha il musical Saturday Night Fever festivà premiera a Walenstadt a la riva dal Lai Rivaun. Ina premiera è quai è stà per la giuvna da Flem Vanessa Finja Rudolf.

In giuven cun ragischs talianas che viva a New York e na sa betg propi tge far en sia vita – auter che sautar. Quai è fitg curt l'istorgia dal musical Saturday Night Fever – analog a l'istorgia dal film dal 1977. Questa istorgia vegn raquintada las proximas emnas a la riva dal Lai Rivaun a Walenstadt e quai en furma da musical cun ils hits dals Bee Gees.

Premiera per giuvna Rumantscha

Ina premiera n'èsi dentant betg be stà per il musical mabain er per Vanessa Finja Rudolf. La giuvna da Flem ha da curt serrà giu la «Stage School» a Hamburg ed per ella è quai l'emprima rolla en ina tala producziun. Ella fa part da l'ensemble, ha pia da chantar e sautar. Mesemna saira schizunt en la daratga, ma quai na saja dentant betg stà uschè nausch. Anzi, i saja schizunt stà spezial, sco en in film da sautar, manegia la giuvna da 21 onns. Sulettamain in pitschen sbagl da sautar haja ella fatg durant la show ch'ha cuzzà passa duas uras. Uschiglio saja tut grategià, uschia ch'i ha dà in motiv da far festa. Betg mo sin tribuna, mabain er suenter che la show è stada a fin.

