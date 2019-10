Dapi l'onn 2017 examinescha l'Uffizi federal da sanadad mintg'onn mintgamai in different terz dals medicaments che vegnan indemnisads da las cassas da malsauns obligatoricas. Quest onn ha l'uffizi prendì sut la marella medicaments per il cor, per la circulaziun, encunter infects e per ils egls.

Tar 54% dals preparats originals e 57% da generica e medicaments da co-marketing vegnan ils pretschs sbassads – en tut tar 435 products. Ils pretschs vegnan sbassads il prim da december. Tar il rest dals medicaments è l'uffizi da l'avis ch'i na fa betg basegn da sbassar ils pretschs, damai ch'ils products sajan en cumparaziun cun ils pajais da referenza en rama. Tar 10 medicaments è anc avert sch'ils pretschs pon propi vegnir sbassads, damai ch'i dat recurs.

L'auter onn entschaivan las examinaziuns da nov, lura vegn prendì sut la marella, sco l'onn 2017, medicaments per il magun, per la beglia e medicaments cunter cancer.

