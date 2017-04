Sbassar concentraziuns da radon

Per chasas abitadas e publicas sbassa il Cussegl federal la valur da referenza dal gas radon. Quel è tar concentraziuns autas responsabel per cancer dal lom.

Il Cussegl federal sbassa il stgalim maximal per l’ emissiun dal gas Radon, quai per chasas abitadas e publicas. La finamira è da proteger la populaziun meglier dal gas Radon. Sper il fimar è radon ina da las pli impurtantas raschuns per cancer dal lom.

Tar sanaziuns dettia quai uschia custs supplementars da plirs 1000 francs, ed era tar chasas novas stoppia vegnir quintà cun custs supplementars, scriva il cussegl federal. En tut sajan pertutgadas tranter 50 e 100milli chasadas.

Autas concentraziuns da radon datti en il chantun Grischun en la Svizra centrala ed en las muntognas dal Giura.

