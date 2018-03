Fin la fin dal 2023 duain be anc 1'400 dals oz 2'200 impiegads lavurar tar la viafier da vitgira. La mesira argumenteschan las Viafiers federalas cun il fatg, ch'il traffic da rauba sin ils binaris saja sa reducì massivamain. Uschia stoppian ins reorganisar la SBB Cargo e sa concentrar surtut sin il traffic da rauba grond tranter ils spazis economics pli gronds.

La reducziun da las plazzas vul la SBB far a moda sociala, sche pussaivel cun la fluctuaziun natirala. Ils proxims onns vegnian per exempel pensiunads plirs tschients collavuraturs. Oz lavuran 2200 persunas per la SBB Cargo.

