Tar las Viafiers federalas svizras duai vegnir introducì da nov ina terza classa. Quai recumonda in studi ch'è vegnì fatg per incumbensa da l'Uffizi federal per traffic, sco la NZZ am Sonntag rapporta. La terza classa fiss previsa per clientella cun pitschen budget e vala sco cumbat cunter bus a distanza, Uber ed electro-mobils. Ils auturs pensan ad ina sort «Easyjet» sin rodaglias. Ils sezs duain esser pli datiers in a l'auter ed ins duai seser sin tschintg plaz per retscha.

Tenor VFF nagin potenzial da spargn

Las reacziuns davart las Viafiers federalas svizras èn reservadas. Tenor l'Uniun per traffic public na portia ina terza classa strusch potenzial da spargn. Persuenter rendia ella il traffic public anc pli cumplitgà.

La branscha ha mess sin bigliets da spargn durant las uras marginalas. Ed els han annunzià da betg auzar ils pretschs per 2020. Dal tuttafatg nov na fiss la terza classa betg. Fin 1956 era ils trens da las Viafiers federalas svizras gia per via cun terzas classas.

