Las Viafiers federalas mettan a disposiziun dapli bigliets bunmartgads, e procuran per trens pli schubers. Quai èn duas mesiras en vista als pretschs d’energia pli bass che la SBB sto pajar. Las mesiras entran en vigur il 1. da schaner 2019.

Cun augmentar l’effizienza haja la furnitura d’electricitad la SBB Energia pudì augmentar sia rentabilitad, scrivan l’Uffizi federal da traffic e la SBB en ina communicaziun. Ed uschia possia l’interpresa sbassar ses pretschs d’electricitad per las viafiers. Il nov pretsch d’electricitad va en vigur il 1. da schaner 2019. La SBB Energia na procura betg mo l’electricitad per las Viafiers federalas, pia per l’agen diever. L’interpresa ha era l’obligaziun dada da la Confederaziun, da furnir l’electricitad a tut las viafiers che dovran il current alternant (Wechselstrom). Sin la Viafier retica n’ha quai dentant nagin’influenza, damai che quella retira si’electricitad d’auters lieus.

21 milliuns ad onn

Il pretsch d’electricitad per las viafiers pli bass distgargia il traffic da persunas regiunal e quel sin distanza mintgamai per otg milliuns francs ad onn, scriva l’Uffizi federal da traffic. Tar il traffic da rauba sa tracti da tschintg milliuns francs damain. Il BAV spetga che las viafiers dattan enavant il sbassament dal pretsch als clients.

RR actualitad 15:00