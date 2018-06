Cumprar in bigliet via telefonin è uschè simpel sco anc mai.

Ins ha la pussaivladad da viagiar cun in bigliet da spargn pli bunmartgà en l'emprima classa ch'en la segunda classa. Quai n'è betg in sbagl dal sistem da las Viafiers federalas. Il pli impurtant per vegnir tar in bunmartgà bigliet da spargn è la planisaziun dal viadi.

Il pli baud datti ils bigliets da spargn 60 dis ordavant

Ils bigliets da spargn n'èn betg adina bain vesaivels sin la pagina d'internet. I dovra plirs clics per empustar ils bigliets.

Cun retschertgas e pazienza han ins la pussaivladad da viagiar cumadaivel e bunmartgà en l'emprima classa.

RR actualitad 11:00