Il ristg ch'il concern canadais na possia betg furnir a temp, saja stà cler curt suenter che las Viafiers hajan surdà l’incumbensa. Quai demussan documents interns ch’èn avant maun tar SRF. Gia il 2013 ha in rapport d'experts declerà ch'i na saja betg pussaivel da furnir ils trens avant il 2018. La SBB haja era examinà da visar il contract.

Project betg pli rentabel per Bombardier

Bombardier ha declerà che l'SBB haja gì memia blers giavischs supplementars per anc pudair furnir a temp ils novs trens. Quai ha la fatschenta era scrit a l'SBB, gia il 2013. Plinavant na saja la fatschenta betg pli rentabla. Ils custs supplementars custian 326 milliuns francs. La SBB stoppia sa participar a quels custs.

Suenter èn Bombardier e l'SBB sa cunvegnids ad in nov temp da furniziun. Sch'i èn er sa cunvegnids davart ils custs, quai na di nagina da las partidas. Enfin oz n'èn els dentant betg perina tgi ch'è responsabel per ch'ils trens funcziunian insumma.

Actualmain n'adempleschan ils trens ord vista da las Viafiers federalas anc betg las pretensiuns per vegnir en acziun en Svizra. Il furnitur na parta betg l'opiniun da la SBB.

Per la viafier è quai in grond problem. Ils trens èn numnadamain gia en acziun, per pudair surmuntar las stretgas en il traffic.

Betg cler sch'ils trens pon insumma vegnir en acziun

Plinavant dettia dubis che quests trens possian insumma insacura vegnir utilisads sco planisà. Quai èn ils emprims trens mundialmain che han en ina cumpensaziun per pudair ir pli svelt en las stortas. Plirs experts han dentant menziunà dubis che questa tecnica possia insumma insacuras vegnir introducida a moda segira. Quai avess consequenzas considerablas per la SBB.

