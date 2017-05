SBB modernisescha trens per passa 300 milliuns francs

Oz, 12:01

Selina Chistell

L’SBB modernisescha ils varga 340 trens da dus plauns per passa 300 milliuns francs. Tranter auter duajan l’access per persunas cun impediments e las colliaziuns per telefonins vegnir meglierads.