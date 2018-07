La BLS duai survegnir las concessiuns per duas lingias a lunga distanza. Quai na vul l'SBB betg.

Sco quai che las Viafiers federalas communitgeschan saja la surdada da duas concessiuns en il traffic a lunga distanza, ina midada da sistem cun consequenzas vastas per il sistem cumprovà dal traffic public. Vitiers crititgescha la SBB che la decisiun da l'uffizi federal da traffic n'haja nagina basa legala. Per stgaffir segirtad legala ha la SBB perquai inoltrà in recurs tar il Tribunal administrativ federal.

L'entschatta zercladur ha la Confederaziun communitgà da surdar las concessiuns per las lingias Berna-Bienna e Berna-Burgdorf-Olten a la BLS.

