En media han las Viafiers federalas transportà l'onn passà mintga di 1,25 milliuns passagiers. Quai è in plus da bunamain 1% cumpareglià cun l’onn avant. Il resultat da concern saja s’augmentà per passa 42% sin 568 milliuns francs. Quai ha communitgà la SBB. Betg cuntentà ha però la punctualitad.

Las Viafiers federalas (SBB) han transportà l'onn passà dapli passagiers. En media han ellas transportà mintga di 1,25 milliuns passagiers. Quai è in plus da 0,8% cumpareglià cun l’onn avant. En tut ha la SBB vendì 107 milliuns bigliets. Ina gronda part da quels sajan vegnids vendids sur chanals digitals. Las cumpras digitalas sajan creschidas il 2018 per 37% cumpareglià cun l'onn avant. Percunter sajan las cumpras al spurtegl e vi dad automats idas enavos, scriva la SBB en ina communicaziun.

Marcantamain dapli gudogn

Tenor communicaziun da la SBB è il resultat da concern s’augmentà per passa 42% sin 568 milliuns francs. Ina raschun per quai saja stà il program d'effizienza «Railfit20/30». Cun quel sajan ils custs d'administraziun vegnids sbassads e la productivitad vegnida augmentada tar il traffic da persunas e vitgira sco er tar l'infrastructura.

Suenter cifras ferm cotschnas il 2017 èsi er reussì a SBB Cargo da scriver in gudogn da 12,9 milliuns francs per l'onn passà. La situaziun restia dentant tendida per SBB Cargo, cunquai che l'interpresa na survegnia davent dal 2019 betg pli subvenziuns.

Clients duain profitar

Er ils clients duajan profitar da quest resultat. Tranter auter vul la SBB offrir dapli bigliets da spargn. Previs èsi da vender il 2019 bigliets da spargn per 100 milliuns francs.

Gia l'onn passà ha la SBB pudì impunder 80 milliuns francs dal gudogn per bigliets da spargn. Quai èn stads 30 milliuns dapli che planisà. Tut en tut ha la SBB vendì l'onn passà 5 milliuns bigliets da spargn.

Punctualitad n'ha betg cuntentà

Betg cuntentà haja però la punctualitad dals trens. Quai cunzunt en il Tessin e la Svizra franzosa, ma er tranter Turitg e Berna. Raschun per ils retards sajan tranter auter stadas lavurs da mantegniment en cumbinaziun cun l'extensiun da l'infrastructura. Quests plazzals hajan chaschunà bleras interrupziuns da lingias.

Ultra da quai èn er ils disturbis tar ils novs trens Dosto da Bombardier stads responsabels per retards. Uleriuras raschuns per retards èn stads disturbis tecnics vi da locomotivas u guntgidas, retards or da l'exteriur ed accidents da persunas.

