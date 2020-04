Il nov schef da la SBB Vincent Ducrot ha surpiglià oz ufficialmain il timun. Il Friburgais da 57 onns succeda ad Andreas Meyer. Sia emprima sfida saja da manar la SBB tras la crisa da corona, ha ditg Ducrot a la conferenza da medias.

El surpiglia sia nova incumbensa en in temp che saja per tuts fitg pretensius. Radund 60% dals collavuraturs da la SBB lavurian il mument a la front il rest davent da chasa, uschia Ducrot.

Ses plans per sviluppar vinavant las Viafiers federalas veglia el preschentar suenter ils emprims 100 dis, ha empermess Ducrot.