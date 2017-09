SBB vul schlargiar purschida cun 11,5 milliardas francs

La rait da viafier duai vegnir schlargiada per 11.5 milliardas francs. Las investiziuns duessan vegnir fatgas fin l’onn 2035 communitgescha il Cussegl federal. Uss trametta el il project en consultaziun.

Il traffic sin il traject da viafier en Svizra crescha ad in crescher. Perquai stoppia la rait vegnir engrondida, uschia il Cussegl federal. Las 11,5 milliardas francs duessan vegnir investids plitost en la Svizra tudestga e franzosa. Staziuns e binaris duessan vegnir engrondidas ed i duai dar dapli colliaziuns pussaivlas. Per exempel duai dar mintga quart d'ura in tren tranter Berna e Turitg.

Trais projects èn er planisads en Grischun

A Landquart duai dar in perrun communabel per la RhB e la SBB. Uschia duai esser pussaivel da midar pli svelt il tren e d'evitar colonnas da persunas che ston ir tras il sutpassadi d'in binari a l'auter. Ed il traject tranter San Murezzan e Tirano duai medemamain vegnir engrondì. Uschia era il traject da viafier tras il Partenz.

RR novitads 12:00