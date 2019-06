L'AutoDaPosta SA saja pronta da cumenzar da nov. Uschia saja vegnida remplazzada l'entira direcziun. Davent da questa stad è quella puspè cumpletta, scriva AutoDaPosta.

En la restructuraziun sajan vegnidas redefinidas bundant 550 plazzas. La gronda part da quellas hajan ins pudì occupar internamain. Per 20 persunas n'haja l'AutoDaPosta dentant chattà nagina schliaziun – per quellas dettia in plan social.

Grischun ha survegnì enavos 20,9 milliuns

L'atun 2017 era vegnì enconuschent che l'AutoDaPosta SA haja cugliunà. 78 milliuns francs gudogn or dal traffic subvenziunà èn vegnids zuppads. Ils raps ha la Posta entant pajà enavos. Il Grischun ha survegnì cun 20,9 milliuns la pli gronda part da questa summa.

