Scandal da svapurs: Plant svizzer cunter VW ed AMAG

La Fundaziun per la protecziun da consuments SKS fa in plant d'associaziun cunter il concern Volkswagen e l'importader d'autos Amag. Il plant duai gidar als possessurs d'autos pertutgads dal scandal da svapurs, ch'els survegnan in'indemnisaziun da 3'000 fin 7'000 francs

La renfatscha che la fundaziun fa è ch'il concern VW e l'importader svizzer Amag hajan manà en errur il cumprader da l'auto cun las manipulaziuns da svapurs. Quai communitgescha la SKS. Deplorablamain na dettia en la Svizra ed en l'Europa betg l'instrument d'in plant collectiv. Perquai haja la protceziun da consuments sviluppà in nov concept da plant.



« Cun il plant d'associaziun laschain nus examinar in derschader svizzer, sche VW ha violà il dretg svizzer cun sias manipulaziuns da svapur. » Sara Stalder

mainafatschenta SKS

Il giudicament dal derschader saja il fundament per lura pudair pretender in'indemnisaziun. En la Svizra èn fin 180'000 possessurs d'auto pertutgads dal scandal da svapurs.

La surannaziun smanatschaCunquai ch'ils clients han probabel pajà fin 15% memia bler per l'auto muntia il donn tranter 3'000 fin 7'000 francs per mintga possessur. Ils protegiders da consuments vulan inoltrar il plant d'indemnisaziun anc quest onn, er sch'i na dat fin lura anc nagina decisiun davart il manar en l'errur. Davent il schaner 2018 pudessan las pretensiuns dals possessurs d'autos esser surannads. Ils pertutgads che han in'assicuranza da la protecziun legala duessan uss s'annunziar tar lur assicuranza, uschia vegn communitgà.

