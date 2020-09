Cun il tunnel dal Ceneri duai cumenzar ina nova èra per il traffic public en il chantun ch'è uschiglio plitost enconuschent sco chantun dals automobilists.

In pass en direcziun «Città Ticino»

Schanza per il traffic public

Cun l'avertura dal tunnel da basa dal Gottard avant quatter onns è il Tessin vegnì pli datiers al rest da la Svizra. Cun l'avertura dal tunnel da basa dal Ceneri duai il sumegliant schabegiar entaifer il Tessin. Quai la gronda speranza da Mirco Moser, il schef da la secziun mobilitad dal Departament da construcziun, ambient e traffic dal Tessin.

Il Ceneri na saja numnadamain betg mo ina barriera fisica, in culm da passa 300 meters autezza ch'i valia da surmuntar, mabain era ina barriera en ils chaus che sparta differentas mentalitads e regiuns economicas.

Lugano è la chapitala economica. Da l’autra vart è Bellinzona la citad da l’administraziun e Locarno la citad turistica. Cun il Ceneri ed era cun il tren rapid che colliescha quella aglomeraziun, pudess questa barriera era cumenzar a daventar pli pitschna.

E gidar duain meglras colliaziuns, per exempel dal tren regiunal TILO. Grazia al tunnel tras il Ceneri sa reducescha il temp da viadi da Locarno a Lugano dad uss circa in'ura sin anc 30 minutas. Era il viadi tranter Bellinzona e Lugano vegn pli curt e cuzza davent da l’avrigl, cura ch'il davos plazzal è a la fin, mo pli la mesadad dal temp, circa in quart d’ura. In impurtant pass en direcziun «Città Ticino», la visiun dal chantun Tessin sco ina regiun da viver. Abitar a Locarno e pendular a la lavur a Lugano, cun il tunnel dal Ceneri daventa quai in'opziun.

460 milliuns per traffic public

Ch’i vala da nizzegiar quella schanza unica per il chantun, han era la regenza ed il parlament realisà. Ils proxims quatter onns vulan els perquai investir passa 460 milliuns francs en il traffic public. Per exempel per colliar meglier vid il tren las valladas ed ils vitgs, per exempel cun novas lingias da bus.

Che quai sajan blers daners conceda Mirco Moser. Ma i valia era da curreger ils sbagls ch'ins haja fatg pli baud cun dar prioritad a vias ed als autos privats. Cunzunt la regiun enturn Lugano pateschia da colonnas ed autos parcads dapertut.

A Lugano charrava in bus electric. L’entschatta dals onns 90 han ins però abolì quel. L’auto privat era la soluziun per tut ils transports. Ed ussa essan nus en ina situaziun, nua che l’auto privat n’è betg pli uschè giavischà. Il traffic public è la meglra soluziun per organisar il transport individual.

Crear ina meglra offerta saja dentant mo ina part. L'autra, la probabel pli greva, saja da persvader la populaziun da midar sin il traffic public. Gidar duai ina gronda campagna che vegn lantschada il december. La finamira: almain 15% dapli passagiers en il traffic public.