Il CEO dad ABB Ulrich Spiesshofer banduna per immediat il concern. Il cussegl d'administraziun e Spiesshofer sajan sa cunvegnids a quest pass, communitgescha il concern d'electro-tecnica. Spiesshofer veglia far ina pausa avant che decider co vinavant.

Il president dal cussegl d'administraziun Peter Voser surpiglia ses post ad interim. La tschertga d'in successur ha cumenzà. Ulrich Spiesshofer era dapli 2013 schef dal concern d'industria.

RR novitads 07:00