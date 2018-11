Bunas prognosas per campadis e jugis –

Ils blers commembers da la branscha annunzian dapli svieuta e dapli reservaziuns. Quai vala tant per la fin da la stad sco er per la stagiun d'enviern che spetga, communitgescha la societad da parahotellaria svizra. Cunzunt sur Nadal e Bumaun haja dà 30% dapli reservaziuns en cumparegliaziun cun l'onn avant. Las cifras sajan s'augmentadas per tut las regiuns svizras.

Surtut il dumber dals giasts da la Germania crescha puspè. Quels restan tendenzialmain però betg uschè ditg pli.

Tar la Societad da parahotellaria svizra tutgan Reka, Interhome, campadis TCS, las jugis svizras sco er Bed and Breakfast Switzerland.

