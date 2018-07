Schliaziun europeica per regla dad 8 dis

Per la regla dad otg dis preferiss Johann Schneider-Ammann ina schliaziun europeica. Il Cussegl federal ha decidì l’entschatta dal mais da consultar la stad ils partenaris socials davart las mesiras flancantas en connex cun la libra circulaziun da persunas. Schneider-Amman vegn a manar ils discurs.

Regla dad 8 dis Tenor la regla dad 8 dis ston interpresas da l'Uniun Europeica annunziar l'incumbensa en Svizra almain 8 dis avant a las autoritads. Quai pussibilitescha controllas da paja – sur tut tar quels che lavuran be curt en Svizra. Era las cauziuns e l'obligaziun da documentaziun per lavurers independents èn tenor l'UE surfatg.

Tar il cuntegn ha il minister d'economia dentant sincerà ch'il nivel da protecziun tar las pajas na vegnia betg tutgà. «Che nus discurrin co nus pudain segirar quest nivel da protecziun, quai na po er in Paul Rechsteiner betg scumandar.» Cun quai è Schneider-Amman sa referì sin il president da SGB, l'Uniun sindicala svizra, Paul Rechsteiner. El avertescha da far concessiuns tar la lingia cotschna.

RR novitads 11:00