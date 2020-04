Il ticker è a fin

17:07 Fin da la confederanza da medias Suenter 1 ura e 45 minutas è la conferenza da pressa stada a fin ed uschia è er quel liveticker a fin.

17:04 Concepts da protecziun En mintga branscha dovria mesiras da protecziun avant ch'ins possia avrir las fatschentas. Quels concepts stoppian las associaziuns da branscha far en collavuraziun cun l'Uffizi federal da sanadad BAG ed il Secretariat statal per l'economia Seco. Silsuenter saja quai chaussa dals chantuns da controllar che las mesiras, sco per exempel tegnair distanza, lavar ils mauns e.a.v., vegnian era pratitgadas, ha declerà Alain Berset.

16:58 Homeoffice Enfin ch’i valia la regla da tegnair distanza fetschia er senn da lavurar a chasa, respunda Simonetta Sommaruga ina dumonda d'in schurnalist. Bleras branschas, tranter quellas er administraziuns publicas, sajan prontas far quai. I saja anc adina impurtant d'evitar fullas da persunas sco er da distgargiar il traffic public.

16:54 Lavur curta per SBB, SSR etc. Gea, er interpresas cun dretg public ubain ch'èn datiers al stadi – sco las Viafiers federalas svizras, la SRG SSR, museums, ospitals e.a.v. – hajan il dretg dad introducir lavur curta, di la presidenta da la Confederaziun Simonetta Sommaruga. Quai haja decis il Cussegl federal. Decider sche talas interpresas survegnian dentant propi las indemnisaziuns, saja chaussa dals chantuns che sajan responsabels per la lavur curta.

16:50 Daco betg avrir immediat las scolas? I na portia nagut sch'ils geniturs hajan tema e na laschian betg ir a scola lur uffants, argumentescha Simonetta Sommaruga. Plinavant stoppian ins era ponderar co organisar il transport. Perquai dovria anc in zic temp da preparar tut cun ils chantuns avant che las scolas possian puspè avrir (planisà ils 11 da matg). Enfin lura duai il traffic public er avair elavurà in concept da protecziun. 01:01 Video Sommaruga: «D'avrir las scolas ston ins preparar bain» Or da News-Clip dals 16.04.2020. laschar ir

16:45 Restai a chasa Quest appel vala era vinavant, respunda Alain Berset ina dumonda d'ina schurnalista. Quai ch'ins na stoppia betg far exnum il mument, duain ins laschar star, malgrà ch'il Cussegl federal ha decis da schluccar plaunsieu las mesiras da protecziun. 00:44 Video Berset: «Il cussegl da restar a chasa vala vinavant» Or da News-Clip dals 16.04.2020. laschar ir

16:44 Sanadad publica ed economia Pli spert ch'ins possia puspè turnar a la vita normala, e pli pitschen ch'ils custs per l'economia sajan. Perquai stoppia il Cussegl federal prender la via da mez tranter la sanadad publica e l'economia, ha declerà Cusseglier federal Guy Parmelin. Ins stoppia evitar che l'economia pateschia memia fitg. Il medem mument stoppian ins evitar da far in pass enavos cun schluccar memia baud las mesiras.

16:39 Mascras La fiera per mascras da protecziun è extrem tendida il mument, di Alain Berset. Tuttina saja la Confederaziun vidlonder da guardar ch'i dettia avunda mascras sin ils 27 d'avrigl cura ch'ins cumenza ad avrir tschertas purschidas sco per exempel saluns da coiffeur. E per l'avegnir saja cler che la Svizra stoppia avair dapli mascras en ils deposits.

16:34 Consequenzas economicas «Nus vulain tegnair l'equiliber tranter proteger la populaziun ed evitar ina crisa economica», ha ditg cusseglier federal Guy Parmelin. E quai saja in'incumbensa extrem difficila e surtut na saja betg pussaivel da pudair dir gia ussa sch'ins haja tratg las dretgas consequenzas e prendì las mesiras adequatas. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Reacziuns da l'economia Bunas e main bunas novitads per l'economia grischuna 16.04.2020 Cun audio

16:32 Infecziuns novas La curva mussa en ina fitg buna direcziun, di Daniel Koch, il delegà per il coronavirus da l'Uffizi federal da sanadad publica. I saja dentant fitg grev da vesair sche questa tendenza cuntinueschia en il medem tempo. Il mument na possian ins far naginas prognosas segiras. I possia er esser ch'i dettia l'emprim in effect negativ sin la curva cura che las mesiras vegnan schluccadas. Perquai saja la regla da tegnair distanza uschè impurtanta, concluda Koch.

16:31 Pon ils juniors da ballape puspè trenar? Alain Berset di na: «Betg en l'emprima etappa.» Ins stoppia spetgar ils resultats dal monitoring. Natiralmain hajan ils scolars e las scolaras er durant far gimnastica en scola in pli stretg contact. La finamira saja dentant da schluccar plaun ed a moda coordinada las mesiras.

16:26 Visitas en chasas da tgira Alain Berset fa cler ch'il Cussegl federal n'haja betg scumandà visitas en ospitals e chasas da tgira – quai saja chaussa dals chantuns. Perquai stoppian era lezs decider co proceder vinavant cun quests appels da desister da visitar persunas da risico.

16:25 Protecziun en ustarias La branscha da gastronomia duai elavurar in concept co realisar las mesiras da tegnair distanza avant che pudair avrir ustarias e restaurants. Il Cussegl federal haja dentant era discutà quant realistic ch'i saja dad ir a baiver ina biera sin dus meters distanza, ha ditg Simonetta Sommaruga cun in surrir. Probabel stoppian ins differenziar da tge purschidas gastronomicas ch'ins discurria avant che avrir quellas, per exempel ina ustaria sut tschiel avert ubain ina pitschna ustaria serrada. Pussaivel saja d'avrir las ustarias en etappas. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Ustiers ston spetgar Gastro Grischun trumpà da la decisiun dal Cussegl federal 16.04.2020 Cun Video

16:23 Situaziun extraordinaria Da proclamar la «situaziun extraordinaria» saja stà necessari per pudair decider mesiras sco per exempel ils differents sustegns per l'economia. Tut questas mesiras sajan dentant limitadas en il temp. Il Cussegl federal stoppia uss decider co cuntinuar. Cler saja ch'ins veglia stuair decider uschè paucas mesiras sco pussaivel en l'avegnir sin basa dal dretg d'urgenza, ha declerà Simonetta Sommaruga.

16:21 Mesiras per seniors e senioras restan Er sch'ins haja pudì franar l'epidemia restia il ristg per persunas fitg periclitadas tuttina, ha ditg Alain Berset. Il mument saja però memia baud da discussiunar davart il rinforzar las mesiras per intginas gruppas, sco per exempel per persunas pli veglias.

16:13 Tattas e tats Che las generaziuns n'hajan nagin contact il mument saja difficil, di Alain Berset. I valia dentant era vinavant da proteger las persunas da ristg, pia persunas sur 65 onns. Malgrà che uffants derasian fitg schlet il virus, stoppian ins esser precaut. 00:40 Video Berset: «Vinavant evitar contact tranter generaziuns» (franzos) Or da News-Clip dals 16.04.2020. laschar ir

16:10 Pass per pass L'idea saja da schluccar cun precauziun las mesiras, argumentescha Simonetta Sommaruga, ed il medem mument plaunsieu turnar in zic a la normalitad. Ella veglia dentant exnum evitar ch'ins lubeschia insatge e stoppia silsuenter puspè revocar questa decisiun ed instradar scumonds. Ina tala strategia da «stop and go» veglia il Cussegl federal evitar. Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Schluccar pass per pass Emprimas reacziuns en Svizra 17.04.2020 Cun audio

16:07 Funerals èn pussaivels en pli grond ravugl da famiglia Il Cussegl federal abolescha la restricziun che funerals pon sulet avair lieu en il stretg ravugl da la famiglia. «Nus savain che quai po esser fitg grev per las famiglias pertutgadas», uschia Alain Berset. Quai saja pussibel cunquai ch'ins possia tegnair bass ils contacts directs sco er da reconstruir ils contacts.

16:02 Scumond da 5 persunas resta Actualmain resta il Cussegl federal tar la devisa ch'i na duai betg dar gruppas pli grondas che tschintg persunas. Cura ch'ins possia schluccar questa regla na possia el betg dir oz, declera Alain Berset.