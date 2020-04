Cun tensiun ha l'entira Svizra spetgà sin questa decisiun. Uss – cura ch'il Cussegl federal ha decis – èsi cler: Als ins vai memia plaun ed auters sustegnan la strategia co turnar plaunsieu a la normalitad.

Schluccar pass per pass

Ils directurs da sanadad chantunals beneventan las etappas da schluccar las mesiras dal virus ch'il Cussegl federal ha decidì. Els sustegnan mesiras accumpagnantas sco il diever facultativ d'ina applicaziun sin telefonins per persequitar ils contacts a moda anonima. I saja impurtant ch'i dettia tranter las singulas etappas almain duas emnas temp per controllar l'effect. Plinavant pretenda la conferenza era dals chantuns dad evitar d'ir atgnas vias.

La Partida socialdemocratica beneventa la strategia dal Cussegl federal da turnar pass per pass a la normalitad. Tuttina stoppia la Svizra restar fitg disciplinada, uschia il schef da la fracziun da la PS Roger Nordmann. Ina segunda unda d'infecziuns fissia ina catastrofa.

La Partida populara svizra sa mussa trumpada da questa «strategia senza curaschi». I saja nunchapibel daco ch'il Cussegl federal haja decis ina schluccada en pass pitschens, communitgescha la PPS. Enstagl da rinforzar las pussaivladads da testar, da cumprar mascras da protecziun e da sviluppar in'applicaziun per il telefonin fetschia il Cussegl federal anc pli grond il donn per l'economia.

La Partida cristiandemocratica beneventa ch'il Cussegl federal dat in'emprima perspectiva a la populaziun, co schluccar las mesiras cunter il coronavirus. Prioritad stoppia dentant anc adina avair la sanadad da la populaziun, scriva la partida. Per firmas pitschnas e mesaunas che possian lavurar cun resguardar las mesiras da distanza e d'igiena, saja dentant essenzial che las mesiras vegnian schluccadas.

Era la Partida liberaldemocratica sustegna l'agir dal Cussegl federal. Positiv saja surtut che ospitals e praticas da medis sajan avert era per persunas che n'han betg in cas d'urgenza. La PLD accentuescha dentant ch'i saja impurtant d'analisar transparent las mesiras a partir dals 27 d'avrigl e lura decider svelt co proceder vinavant.

Entant ch'er la Partida verdliberala sa mussa cuntenta cun la strategia dal Cussegl federal, apellescha er ella però vinavant a l'atgna responsabladad. I saja impurtant dad esser disciplinà per evitar ina segunda unda.

E la Partida verda beneventa oravant tut che las scolas vegnan avertas uschè svelt sco pussaivel.

L'uniun da branscha GastroSuisse reagescha «fitg trumpada» sin la strategia d'exit preschentada dal Cussegl federal. Ils gastronoms na chapeschan betg ch'i na dat nagina perspectiva per lur interpresas – cuntrari ad autras firmas che pon puspè avrir lur fatschentas.

Era l'Uniun svizra d'artisanadi e mastergn aveva pretendì gia ordavant schluccadas per l'economia. I saja inacceptabel da dar als commerziants gronds, sco per exempel butias da commerzi en detagl, tuttas libertads e tegnair serrà las firmas pitschnas e mesaunas. Quai saja ina discriminaziun massiva ed il Cussegl federal stoppia immediat curreger questa «decisiun sbagliada».

Economiesuisse vesa la decisiun dal Cussegl federal sco signal positiv per l'economia e la societad. Tuttina na saja betg plausibel, daco ch'il commerzi en detagl possia avrir sias portas pir puspè ils 11 da matg. Plinavant pretenda l'uniun tetgala da l'economia ch'il scumond d'entrar en Svizra vegnia schluccà.