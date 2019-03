cuntegn

Svizra - Schmid sustegna tut tenor Gössi cun politica da clima

In pau in urizi è rut ora avant in per emnas, tar la Partida liberaldemocratica. Per surpraisa d'ina gronda part da la partida ha la presidenta Petra Gössi annunzià da metter la politica dal clima en il center. Martin Schmid sustegna il nov curs, dentant cun cundiziuns.