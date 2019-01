Sin la Schwägalp (AR) è ina lavina ida a val la gievgia suentermezdi.

Trais persunas èn vegnidas blessadas.

La tschertga suenter ulteriuras persunas ha cuntinuà.

75 persunas èn vegnidas evacuadas gia la notg.

La lavina ha donnegià in hotel, la chascharia e la fermada dal bus.

25 autos sin in parcadi èn vegnids sutterrads da la lavina.

Legenda: La Schwägalp è en il sid dal chantun Appenzell Dadora. SRF

Sin la Schwägalp en il chantun Appenzell Dadora è la gievgia curt suenter las 16:30 ida giu ina lavina. Las massas da naiv èn penetradas en il restaurant da l'hotel Säntis ed han sutterrà 25 autos ch'eran parcads davant l'hotel. Trais persunas èn vegnidas blessadas levamain.

Naginas annunzias da spariziun

Sco la Polizia chantunala communitgescha, ha la tschertga suenter ulteriuras persunas la gievgia saira stuì vegnir interrutta pervia da la blera naiv. Il persunal ed ils giast da l'hotel sajan tuts chattads. Actualmain n'haja betg dà annunzias da spariziun tar la polizia. Ins na possia dentant betg sclauder, che turists eran anc sin via en quest territori, cura che la lavina è ida giu. Las forzas da salvament han perquai cuntinuà a sondar il cugn da la lavina. Silsuenter vegnan las massas da naiv rumidas.

Evacuà giasts d'hotel

Giasts da l'hotel e dal restorant che hajan vulì bandunar la Schwägalp, sajan vegnidas manadas la notg cun bus giun la val. Ultra da quai saja ina chasa da vacanzas vegnida evacuada per motivs da segirezza. En tut haja la polizia evacuà 75 persunas da la Schwägalp. Ils giast da l'hotel ch'han passentà la notg anc sin la Schwägalp èn entant vegnids transportads giu en la val, communitgescha la Polizia chantunala.

La via da Schwägalp è entant puspè libra per il traffic. L'access a la staziun da val da la pendiculara dal Säntis ed a l'hotel da muntogna, nua che la lavina è ida giu resta dentant vinavant serrà per tut il traffic.

