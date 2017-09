Il public svizer ha tschernì cun Schwellbrunn per l’emprima giada ina vischnanca da la Svizra tudestga sco «pli bel vitg svizzer». La concurrenza è vegnida fatga da las quatter chadainas naziunalas da l’SRG/SSR e las gasettas «Schweizer Illustrierte», «Il Caffé» e «L’Illustré»

Schwellbrunn (AR) succeda uschia a Morcote (TI), ch’aveva il 2016 il titel dal pli bel vitg svizzer. Il 2015 era Soglio il pli bel vitg. Tranter ils 12 finalists da quest onn èn era trais vitgs rumantschs: Falera, Tschlin e Vrin. Il pli bel vitg è vegnì tschernì en trais rundas. En tut èn vegnidas dadas giu 48’000 vuschs.

Schwellbrunn (AR) – il pli bel vitg 2017

A Schwellbrunn vivan radund 1’500 abitantas ed abitants. La vischnanca haja in maletg dal vitg intact dad impurtanza naziunala, ella saja situada en la bella cuntrada Appenzellaisa e saja in lieu tschertgà per far viadis da bike e per viandar, scrivan ils organisaturs en lur communicaziun.

« Nus ans allegrain fitg e nus essan superbis, che Schwellbrunn è vegnì tschernì sco il pli bel vitg da la Svizra. » Hansueli Reutegger

president communal Schwellbrunn

Sursiglir cuntegn supplementar La concurrenza «Il pli bel vitg da la Svizra» vegn organisà da cuminanza da la «Schweizer Illustrierte», da «L’illustré», dad «il café» e dals emetturs da la SRG SSR (RSI, RTR, RTS ed SRF). Enfin en avust han tuttas Svizras e Svizzers pudì vuschar per lur candidat preferì.

La victoria vegnia festivada cun tut ils abitants e las abitantas da Schwellbrunn ils 21 da settember cun ina festa da vischnanca, fan a savair ils organisaturs da la concurrenza.

