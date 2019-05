Tuts èn tranter 16 e 21 onns vegls ed els tutgan dal segir tar ils giuvens ils pli mirveglius ed innovativs da l’entira Svizra. Dals 109 participants ch'èn sa preschentads a Rapperswil fan 94 il gimnasi, il rest fa in giarsunadi.

En tut han las 55 giuvnas e 54 giuvens inoltrà 91 lavurs en set differentas categorias:

biologia/ ambient chemia/ biochemia/ medischina furmaziun/ architectura/ art istorgia/ geografia/ economia/ societad litteratura/ filosofia/ lingua matematica/ informatica fisica/ tecnica

Ina giuria ha evaluà las lavurs e onurà mintgina cun in predicat – bun, fitg bun ed excellent. En tut han 35 dals perscrutaders giuvens survegnì il predicat «excellent». 44 giuvnas e giuvens han survegnì in premi spezial. Cun quel pon els sa participar a differentas concurrenzas e studis in Europa, Asia u er en ils Stadis Unids.

RR Telesguard 17:40