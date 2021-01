Sustegn per la digitalisaziun da collecziuns

La Confederaziun presta in sustegn finanzial da passa 12 milliuns francs per lantschar la SwissCollNet (Swiss Natural History Collections Network) – ina plattafurma da perscrutaziun digitala. Quai ha communitgà l’Academia svizra da las scienzas natiralas. En museums, scolas autas e curtins botanics da l’entira Svizra dettia passa 60 milliuns scuvertas dad animals, plantas, bulieus e fossils. Da quels objects sajan fin uss be 17% vegnids digitalisads.

Cun questa plattafurma vulan ils perscrutaders stgaffir la basa per far accessiblas meglier las datas da las collecziuns biologicas e geologicas da la Svizra. En pli duaja la plattafurma svizra vegnir colliada cun plattafurmas internaziunalas.