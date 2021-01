Malgrà la pandemia da corona n'èn il mument betg dapli uffants malsauns cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà senza pandemia. Quai mussa ina retschertga tar radund 600 manaders da scola en la Svizra tudestga. Radund la mesadad dals dumandads stiman che damain uffants èn il mument malsauns cumparegliâ cun l'onn passà. Radund 40% stiman che tuttina blers sajan malsauns e be 10% han inditgà che dapli uffants sajan malauns. Uschia communitgescha l'Associaziun svizra da las manadras e dals manaders da scola (VSLCH).

Impressiun mumentana

L'associaziun punctuescha però che la stimaziun saja be ina impressiun dal mument e na correspundia betg al dumber dals cas concrets.

Tuttina saja il resultat in indizi ch'ils concepts da protecziun ed il contact-tracing funcziuneschia fitg bain. Er possian ins uschia sustegnair la constataziun da virologs e dal BAG ch'ils uffants n'èn nagin motor per derasar la pandemia.

L'associaziun na vul perquai betg serrar las scolas. Uffants na dastgian betg vegnir instrumentalisads per restrenscher la mobilitad dals geniturs, scriva ella. Homeoffice maina pli tgunsch a la finamira giavischada.

Ord l'archiv

Il Minisguard declera, tge ch’in uffant duai far, sch’el sa senta malsaun e mussa la differenza tranter il coronavirus e la grippa stagiunala.