A partir da l'auter glindesdi, ils 23 da november, cuntinuescha l'Armada svizra puspè a recrutar schuldada – quai sut mesiras da protecziun severas. La mustra vegn fatga exclusivamain per recruts che cumenzan il schaner lur scolaziun.

Excepziuns datti sulettamain per cas spezials, sco per exempel engaschis en l'exteriur da l'armada. Per la scola da recrut da la stad dal 2021 percunter na datti anc nagina mustra.

Pervi dal coronavirus na datti il mument naginas mustras 31.10.2020

Ord l'archiv:

Il 2014 ha l'emissiun Cuntrasts accumpagnà giuvens grischuns a la mustra.