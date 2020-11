Thomas Süssli, il schef da l’armada, quinta cun var 12’000 persunas che fan l'onn proxim la scola da recruts. Quai ha el ditg en in’intervista cun il «Blick». Quai sajan var 1’000 ulteriurs recruts. La raschun saja la pandemia da corona.

Tgi che stoppia far 2021 regular la scola da recruta na spostia betg ella. E sper ils recruts ch’entran regularmain en servetsch dettia anc persunas che s’annunzian voluntarmain. Quai sajan persunas che stoppian far lavur curta u che na possian betg far in onn sabatic planisà durant il studi.

Infurmar gia avant la mustra

Thomas Süssli vul far pli attractiv l'armada per giuvenils. L'armada provia da cuntanscher il giuvenils gia avant la mustra, pia cun 17 onns, cun ina app. Cun questa app posian els s'infurmar davart l'armada. Plinavant è el da l'avis che l'armada stoppia meglierar lur image. I dovria ussa ina midada.

Pervi dal coronavirus ha l'armada stuì prender mesiras extraordinarias.Tranter auter è ina mascrina durant tut il temp obligatorica. Suenter l’emprima emna fa l’armada ina bilantscha positiva.